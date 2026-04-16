Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında PAB üyeleriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

“PAB 137 yıldır önemli bir işlev görüyor”

Toplantıda konuşan Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik’in 137 yıldır parlamenter diplomasi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, genel kurulun barış, adalet ve uluslararası iş birliğine katkı sağlamasını temenni etti.

“Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut uluslararası sistemin ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, uluslararası hukukun etkinliğini yitirdiğini ve küresel düzeyde güvenlik ortamının zayıfladığını söyledi.

Türkiye’nin dış politikada önceliğinin ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, parlamentoların bu süreçte kritik sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekti.

İsrail’e sert tepki: “Apartheid anlayışı hortlatılıyor”

İsrail’in Filistin politikalarına değinen Erdoğan, Batı Şeria’ya yönelik planlar ve Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesine ilişkin düzenlemeleri eleştirerek şunları söyledi:

“İsrail, apartheid utancını yeniden hortlatma peşindedir. Bu karar yalnızca Filistinlilere uygulanacaktır. Dünya parlamentolarının buna en sert şekilde tepki vermesi gerekmektedir.”

“İki devletli çözüm tek formül”

Erdoğan, Filistin’de kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini belirterek tüm parlamenterleri barışın sesi olmaya davet etti.

Gazze ve bölgedeki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve insani yardım girişlerini engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bölgedeki çatışmaların hem Filistin hem de çevre ülkeler için ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Türkiye’nin diplomasi mesajı

Konuşmasında Ukrayna, Suriye, Libya ve Afrika’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu bölgelerde barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kıbrıs meselesine de değinen Erdoğan, kalıcı ve adil bir çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

“Parlamenterlere çağrı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya, barışın sesini yükseltmeye davet ediyorum.”