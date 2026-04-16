Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Onyekuru bizim oyuncumuz”

Son dönemde kadro dışı kaldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Henry Onyekuru hakkında konuşan Demirel, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Demirel, “Profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru bizim futbolcumuz ve bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak performansından memnun değiliz. Oynatırım ya da oynatmam, bu tamamen teknik ekibin kararıdır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı öncesi mesaj

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Demirel, rakibe saygı duyduklarını ancak kendi hedeflerine odaklandıklarını söyledi.

“Rakibimiz güçlü ve şampiyonluk hedefi var. Biz de kendi ihtiyacımıza odaklıyız. Puanlara ihtiyacımız var ve bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

“Takımıma güveniyorum”

Göreve geldiği ikinci dönemde 5 maçta 1 puan aldıklarını hatırlatan Demirel, buna rağmen takıma olan inancını vurguladı:

“Bir gole ihtiyacımız var. Bu takımın potansiyeline inanıyorum. Çok iyi oyuncularımız var. En kısa sürede hem skor bulacağız hem de istediğimiz noktaya geleceğiz.”

“Sezon sonuna kadar buradayım”

İstifa iddialarına da değinen Volkan Demirel, görevine devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben sezon sonuna kadar buradayım. Tazminatım olduğu yönündeki iddialar doğru değil. Bu takımı ligde tutmak için elimden geleni yapacağım.”

Deneyimli teknik adam, kırmızı-siyahlı ekibin 32 puana ulaşması halinde ligde daha rahat bir konuma geleceğini sözlerine ekledi.