Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken gelen bir ihbarı değerlendirdi.

İhbar üzerine durdurulan bir tıra operasyon düzenleyen ekipler, araçta detaylı arama gerçekleştirdi.

Tırdan Kaçak Ürün Deposu Çıktı

Yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Tırda bulunan kaçak malzemeler şöyle sıralandı:

3 bin 125 adet güneş gözlüğü

10 bin 237 paket kaçak sigara

42 kilogram bandrolsüz kaçak tütün

21 kilogram nargile tütünü

Ele geçirilen ürünlerin yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kaçak ürünlere el konulurken, tırın sevkiyat ağı ve bağlantılarının da araştırıldığı belirtildi.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ankara’da Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor

Güvenlik güçlerinin son dönemde kaçak tütün, sigara ve ticari ürünlere yönelik operasyonlarını artırdığı görülüyor. Bu tür operasyonların hem vergi kaybını önlemeyi hem de yasa dışı ticaretin engellenmesini hedeflediği ifade ediliyor.