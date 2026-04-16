ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre e-YDTS; okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak uygulanacak. Sınav, adayların dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) kriterlerine uygun şekilde ölçmeyi hedefliyor. Başarılı adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde Türkçe yeterlilik sertifikası verilecek.

Sınavın, eğitim kurumları ve kamu-özel sektör dahil olmak üzere birçok alanda geçerli, uluslararası standartlara uyumlu bir değerlendirme aracı olması amaçlanıyor. Ayrıca sınav içeriğinin özellikle eğitim ve mesleki dil kullanım alanlarına yönelik hazırlandığı belirtildi.

Başvurular 16–28 Nisan’da

Adaylar, başvurularını 16 Nisan 2026 saat 14.00 itibarıyla 28 Nisan 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin sanalpos sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınav, e-sınav merkezlerinin kapasitesiyle sınırlı olacak şekilde planlandı. Buna göre kontenjanlar şu şekilde açıklandı:

Ankara: 652 kişi

İstanbul: 200 kişi

İzmir: 48 kişi

Adana: 100 kişi

Kontenjan dolması durumunda sistem otomatik olarak başvuru alımını durduracak. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.

ÖSYM, başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması için adayların işlemlerini erken tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.