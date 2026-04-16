Supetar kentinde 7-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona 14 farklı ülkeden ve 48 okuldan yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Türkiye’yi temsil eden Altındağ Yıldırım Beyazıt Kız MTAL Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri, yarışmadan 12 madalya ile döndü.

6 Gümüş, 6 Bronz Madalya Kazandılar

Yarışmada et, tavuk, makarna, risotto ve tatlı kategorilerinde hünerlerini sergileyen öğrenciler:

6 gümüş madalya

6 bronz madalya

kazanarak uluslararası gastronomi sahnesinde dikkat çekici bir başarı elde etti.

Öğrencilerden Uluslararası Deneyim Vurgusu

Yarışmaya katılan öğrencilerden Helin Aksoy, etkinliğin kendisi için oldukça heyecan verici olduğunu belirterek farklı ülkelerden gelen adaylarla yarışmanın büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

Aksoy, hazırladıkları tabaklarda hijyen, sıfır atık prensipleri ve Türk mutfağı lezzetlerini uluslararası reçetelerle birleştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

“Madalyayla dönmek mesleğime bir adım daha yaklaşmamı sağladı.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Bir diğer öğrenci Kübra Kürklü ise farklı ülkelerden gelen şef adaylarıyla yarışmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek Türk mutfağını temsil etmenin önemine dikkat çekti.

Öğretmenlerden Destek ve Sosyal Farkındalık Vurgusu

Okulun rehber öğretmeni Müzeyyen Kalın, öğrencilerin hazırlık sürecinin yoğun ancak verimli geçtiğini ifade etti. Öğretmenlerin katkısıyla öğrencilerin başarılı bir şekilde yarışmaya hazırlandığını belirten Kalın, elde edilen derecelerden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kalın ayrıca okulun sosyoekonomik olarak dezavantajlı bir bölgede yer aldığını, buna rağmen öğrencilerin azmi ve öğretmenlerin desteğiyle büyük bir başarı elde edildiğini vurguladı.