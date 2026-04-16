Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Antalya’da gözaltına alınan ve olay döneminde İl Özel İdaresi’nde görev yaptığı belirtilen Erdoğan Elaldı’nın savcılık ifadesi tamamlandı.

HTS kayıtları dosyada kritik delil oldu

Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtlarına göre Elaldı’nın, olay günü farklı saat aralıklarında Sarısaltuk Viyadüğü ve çevresi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde baz verdiği tespit edildi.

Kayıtlarda ayrıca şüphelinin, Zeinal Abarakov’un ikameti ve çalıştığı kafe çevresinde de bulunduğu değerlendirildi.

“Kasten öldürme” suçundan tutuklama

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Erdoğan Elaldı, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin araştırmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.