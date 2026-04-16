Televizyon kanallarında bu akşam yayın akışında önemli değişiklikler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırının ardından oluşan hassasiyet ve reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizilerde yayın ertelemesi

Son dakika bir değişiklik olmazsa, pek çok popüler dizinin yeni bölümleri yerine tekrar bölümlerinin ekrana getirilmesi bekleniyor. Kararın, hem yaşanan olayın etkisi hem de reklam planlamalarındaki değişiklikler nedeniyle alındığı ifade ediliyor.

“Kim Milyoner Olmak İster?”te de değişiklik

Öte yandan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında da benzer bir karar alındı.

Programın bu akşam yeni bölümü yerine tekrar bölümünün yayınlanması öngörülüyor.

Yayın akışına ilişkin nihai kararların, kanallar tarafından gün içerisinde yapılacak değerlendirmeler sonrası netleşmesi bekleniyor.