Başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in yer aldığı “Yan Yana” filmi, 17 Nisan’da Netflix kütüphanesine ekleniyor.

Vizyon döneminde dikkat çeken bir izlenme başarısı yakalayan film, sinema salonlarının ardından dijital platformda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. “Yan Yana”, hikâyesinde iki farklı karakterin beklenmedik şekilde kesişen hayatlarını konu alırken, dostluk ve insan ilişkilerine sade ama çarpıcı bir bakış sunuyor.

Senaryosu Aziz Kedi imzası taşıyan yapımda, güçlü oyuncu kadrosu ve diyaloglarıyla öne çıkan bir anlatım dikkat çekiyor. Filmde ayrıca Hatice Aslan ve Bige Önal da rol alıyor.

Sinemadaki yolculuğunu tamamlayan “Yan Yana”nın, dijital platformdaki gösterimiyle birlikte daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.