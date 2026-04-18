Tutuklanan isimler arasında Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da yer aldı. Ayrıca Abakarov’un anne ve babası ile bazı şüphelilerin yakınları da “suç delillerini yok etme ve gizleme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

7 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Yurt dışındaki bir şüpheli için ise kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Etkin Pişmanlık Talebi

“Delilleri yok etme” suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada, daraltılmış baz çalışmasıyla son temas kurduğu belirlenen bir diğer şüpheli de “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Eski Vali Gözaltında

Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da “delil karartma” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Sonel, Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum’a sevk edildi.

Başhekim de Gözaltına Alındı

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.

Soruşturma Genişliyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, Mustafa Türkay Sonel ve eski koruma Şükrü Eroğlu hakkındaki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Gülistan Doku dosyasında yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor.