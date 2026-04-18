Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, aynı restoranda çalışan iki kişi arasında yaşanan anlaşmazlık ölümle sonuçlandı. İddiaya göre sabah saatlerinde tartışan Eren Bakır ile Haşim Y., akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Vatan Kavşağı’nda yeniden karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Haşim Y., mesai arkadaşı Eren Bakır’ı 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakır yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eren Bakır, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Haşim Y.’nin bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Cinayet anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.