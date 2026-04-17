Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net fırsatlar üretmekte zorlandı. Kerem Aktürkoğlu’nun etkili şutunu kaleci Fofana kurtarırken, ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.
Rizespor Öne Geçti
İkinci yarıya hızlı başlayan Rizespor, 47’nci dakikada Sowe’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Fenerbahçe oyunda baskıyı artırdı.
Kırmızı Kart ve Penaltı Dönüm Noktası
72’nci dakikada Samet Akaydın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 78’de kazanılan penaltıda Anderson Talisca topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.
Fenerbahçe Öne Geçti Ama…
86’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu, Musaba’nın asistinde fileleri havalandırarak Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi.
Uzatmada Şok Gol
Maçın uzatma dakikalarında (90+8) Rizespor kalecisi Fofana’nın uzun topunda Sagnan kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2. Bu golle birlikte Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.
Puan Durumu
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 67’ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 37 puana ulaştı.
Kadıköy’de son saniyede gelen gol, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe için büyük kayıp olarak değerlendirildi.