Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılması için dosya Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında verilen talimat doğrultusunda Tuncay Sonel, Elazığ’da gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin Erzurum’a sevk edilmek üzere işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

“Soruşturma Titizlikle Yürütülüyor”

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.