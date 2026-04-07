Kaza, saat 21.30 sıralarında Oltu yol boyu rampasında yaşandı. Şenkaya Devlet Hastanesi’nde görevli 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan Feyzullah Aki (55) yönetimindeki ambulans, aynı yönde ilerleyen Recep Pekgöz (61) idaresindeki 25 PO 739 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, ambulans da savruldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada ambulans sürücüsü Feyzullah Aki, sağlık personelleri Mehtap Ölmez İlhan (28) ve Gamze Cengiz (40) ile traktör sürücüsü Recep Pekgöz yaralandı. Yaralılar, Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın detaylarının araştırıldığını belirtti.