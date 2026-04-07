Environmental Pollution dergisinde Mayıs 2026 baskısında yayımlanan araştırmada, Karayip resif, Atlantik hemşire ve limon köpek balığı türlerinden toplam 85 birey incelendi. Analizler, özellikle turistik bölgelerde yaşayan köpek balıklarında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen gibi kimyasalların bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, tatil evleri ve kiralık mülk sayısındaki artışın “yerel atık su hacmini ve kimyasal karmaşıklığını önemli ölçüde artırdığını” vurguladı. Bu durum, Bahamalar’da görünürde bozulmamış kabul edilen ekosistemlerde bile kirlilik risklerini artırıyor.

CEC Nedir?

CEC (Contaminants of Emerging Concern), çevresel gözlemlerde tespit edilen ve ekolojik veya insan sağlığı üzerinde olası etkileri olabilen, ancak çevre yasalarıyla henüz düzenlenmemiş kimyasalları ifade ediyor.

Araştırma, “Cennette Uyuşturucu: Bahamalar’daki Köpek Balıklarında Kafein, Kokain Saptandı” başlığıyla derginin çevrim içi versiyonunda paylaşıldı.