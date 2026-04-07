Haberde, istihbarat servisinin “Kuzey Kore, İran’a silah veya malzeme göndermedi” bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Kuzey Kore’nin İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümünde taziye mesajı göndermediği ve yeni lider sonrası tebrik mesajı iletmediği belirtildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, 13 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un diyalog kurmak isteyip istemediğini merak ettiğini ve olası görüşmeye dair “iyi bir şey” yorumunda bulunduğunu aktardı.

Hatırlanacağı üzere, Kim ve Trump üç kez bir araya gelmişti: Haziran 2018’de Singapur, Şubat 2019’da Hanoi ve Haziran 2019’da Kuzey ve Güney Kore sınırındaki Panmunjom köyünde.