Hakem Atamaları ve Maç Saatleri

8 Nisan Çarşamba | 20.00 – Göztepe – Galatasaray | Hakem: Alper Akarsu

– | Hakem: 9 Nisan Perşembe | 20.00 – Çaykur Rizespor – Samsunspor | Hakem: Atilla Karaoğlan

MHK tarafından yapılan açıklamada, hakemlerin maçlarda adil ve tarafsız bir şekilde görev yapacağı vurgulandı. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmalar öncesi hakem atamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşmış oldu.

Maçların Önemi

hafta erteleme maçları, Süper Lig’de puan durumunu etkileyecek kritik karşılaşmalar olarak dikkat çekiyor. Galatasaray ve Samsunspor’un Avrupa kupalarında oynamaları nedeniyle ertelenen bu maçlar, hem ligde hem de taraftarlar arasında büyük merakla bekleniyor.