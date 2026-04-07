Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ani sıcaklık düşüşleri özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde ürün kaybına yol açabilecek riskler barındırıyor. Açıklamada, üreticilerin mevcut ürünlerini korumak için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Üreticilere Kritik Uyarı: Tedbirlerinizi Alın

Yetkililer, zirai don riskine karşı seralar, açık alan ürünleri ve meyve ağaçları için koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekti. Olası zararların en aza indirilmesi için çiftçilerin yerel Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile iletişime geçmesi önerildi.

Tarım Sigortası Vurgusu

Açıklamada ayrıca, üreticilerin zarar yaşamaması adına TARSİM kapsamında tarım sigortası yaptırmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Devlet destekli sigorta sisteminin, olası afetlerde üreticilere önemli güvence sağladığı hatırlatıldı.

“Üreticimizin Yanındayız” Mesajı

Bakanlık, üretim sürecinin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm imkanların seferber edileceğini duyurdu.

Zirai don riskinin etkili olacağı bu kritik tarihlerde üreticilerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri zamanında alması büyük önem taşıyor.