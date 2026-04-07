Kaza, saat 23.30 sıralarında Orhanlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine ilerleyen TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Trafik Yoğunluğu Oluştu

Kazanın ardından TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Araç geçişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Yardım Yerine Telefonunu Aradı

Kazanın dikkat çeken anlarında TIR şoförünün, çevredeki vatandaşların yardım çağrılarına rağmen uzun süre kabinde kalarak cep telefonunu aradığı görüldü. Bu anlar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

TIR Gece Kaldırıldı

Devrilen TIR, gece saatlerinde yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırılırken, trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.