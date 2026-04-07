Bakan Bolat, Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle taşınamayan ürünlerin farklı yöntemlerle sevk edileceğini ifade ederek, “Hürmüz Boğazı’ndan gidemeyen ürünleri boru hatları ve karayolu taşımacılığıyla bölge ülkelerine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Gıda ve Gübrede Stok Güvencesi

Tarım ve gıda arzına ilişkin de güven veren Bolat, gübrede yeterli stokların oluşturulduğunu ve ithalatın kolaylaştırıldığını belirtti. Gıda ürünlerinde de yüksek stok seviyelerine ulaşıldığını vurgulayan Bolat, “Bu yıl üretimde rekorlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji Fiyatlarında Sert Yükseliş

Küresel gerilimlerin enerji piyasalarını etkilediğine dikkat çeken Bolat, petrol fiyatlarının savaşla birlikte 110 dolar bandına yükseldiğini, doğal gaz fiyatlarının ise yaklaşık iki kat arttığını söyledi. Bu süreçte Türkiye’nin enerji ve lojistik altyapısının güçlü kaldığını belirtti.

“Elektrik Kesintisi Yok, Lojistik Güçlü”

Bakan Bolat, Türkiye’nin enerji arzında sorun yaşamadığını belirterek, “Savaşan ülkelerde elektrik kesintileri yaşanırken bizde kesinti yok” dedi. Lojistik altyapının da son yıllarda ciddi şekilde geliştiğini ifade eden Bolat, ihracatın bu sayede kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

İhracata 45 Milyar Lira Destek

İhracatçılara yönelik desteklerin artarak devam ettiğini açıklayan Bolat, bu yıl 45 milyar liralık destek sağlanacağını, finansman tarafında da güçlü adımlar atıldığını belirtti.

Çimento, Cam ve Seramikte Küresel Güç

Türkiye’nin çimento, cam ve seramik sektörlerinde dünya çapında önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bolat, çimento sektöründe Avrupa’da birinci, dünyada beşinci sırada yer alındığını söyledi. Avrupa Birliği başta olmak üzere ABD ve Kanada’nın önemli ihracat pazarları arasında bulunduğunu ifade etti.

Program, sektörün önde gelen firmalarına ödüllerin verilmesiyle sona erdi.