Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Çağdaş Gazeteciler Derneği ‘Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni’ne katıldı. Törene ayrıca Tuncer Bakırhan, milletvekilleri ve çok sayıda basın mensubu da iştirak etti.

Gecede “Yılın Haber Ödülü” gazeteci Mine Şenocaklı’ya verildi.

“Yargı, Basın Üzerinde Siyasi Sopa Haline Geldi”

Özel konuşmasında, Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskıların arttığını savunarak, dezenformasyon yasası üzerinden gazetecilere yönelik soruşturmaları eleştirdi. Yaklaşık 3,5 yılda çok sayıda gazeteci hakkında işlem yapıldığını belirten Özel, bazı gazetecilerin tutuklu olduğunu hatırlattı.

Yasanın çıkarıldığı süreçte verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Özel, mevcut uygulamaların basın üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

“Gazetecilerin Özgür Olduğu Bir Türkiye”

Konuşmasının sonunda daha özgür bir Türkiye vurgusu yapan Özel, gazetecilerin baskı görmediği bir ortamın gerekliliğine dikkat çekti. Özel, “Gazetecilerin hapsedilmediği, özgürce çalışabildiği bir Türkiye’ye ihtiyaç var” dedi.

“Bir Şey Değişecek, Her Şey Değişecek”

Programda Tuncer Bakırhan ile yaptığı sohbetten de bahseden Özel, değişim mesajını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir şey değişecek ve her şey değişecek. Bu ülkede iktidar değişecek, ondan sonra her şey değişecek.”