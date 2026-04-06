Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özdil paylaşımında, “Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımın ardından medya kulislerinde “ayrılık” iddiaları gündeme geldi.

İddiayı ilk dile getiren isim ise Berna Can oldu. Berna Can, Özdil’in yaklaşık üç ay önce başına geçtiği Sözcü yayın grubundaki görevinden ayrılmak istediğini ve istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sunduğunu öne sürdü.

Öte yandan, söz konusu iddiaya ilişkin ne Yılmaz Özdil’den ne de Sözcü TV yönetiminden resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle “istifa” yönündeki bilgiler henüz doğrulanmış değil.

Gözler, taraflardan gelecek açıklamalara çevrilirken, sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.