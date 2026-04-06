Antalya’nın Serik ilçesinde belediye hizmet binasına sabaha karşı av tüfeğiyle saldırı düzenlendi. Olayın saat 05.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Serik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, saldırının münferit nitelikte olduğu belirtilerek herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının bulunduğunun değerlendirildiği, olayın ardından ilçede başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, kamu düzenini etkileyecek bir durumun bulunmadığı ve sürecin emniyet birimlerince takip edildiği aktarıldı.