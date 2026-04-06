İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, kararı “hukuksuz” olarak nitelendirerek, nihai kararın millete ait olduğunu vurguladı.

Haber Metni:

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine ilişkin alınan karara sert tepki gösterdi. İmamoğlu, tarihi yapının hiçbir hukuki ve vicdani dayanak olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiğini ifade etti.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İBB Miras tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açılan Yerebatan Sarnıcı’nın kentin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti.

“Ben Yaptım Oldu Anlayışı” Eleştirisi

Paylaşımında iktidarın uygulamalarını eleştiren İmamoğlu, daha önce Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi ve Şerefiye Sarnıcı gibi alanlarda da benzer uygulamaların hayata geçirildiğini savundu.

Galata Kulesi ile ilgili süren hukuki mücadeleye de değinen İmamoğlu, süreç devam ederken mevzuat değişikliği yapıldığını ve bu nedenle davanın sonuçsuz kaldığını ifade etti.

“Hukuk ve Adalet Göz Ardı Ediliyor”

İmamoğlu açıklamasında, söz konusu kararların hukuk, adalet ve kamu vicdanı gözetilmeden alındığını öne sürerek, “Gerektiğinde kanun değiştiriliyor, gerektiğinde süreçler farklı şekilde yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

“Nihai Kararı Millet Verir”

Açıklamasının sonunda alınan kararların kesin olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Bu kararlar nihai değildir. Nihai kararı millet verir” değerlendirmesinde bulundu.

Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine ilişkin gelişmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İktidarın, “Ben yaptım oldu” aymazlığının, seçimleri kaybetme hazımsızlığının, seçmene had bildirme hadsizliğinin son örneği Yerebatan Sarnıcı oldu.



İBB Miras tarafından titizlikle restore edilen, milyonların ziyaretine açılan bu kentin en kıymetli hazinelerinden birisi olan… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) April 6, 2026