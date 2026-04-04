Özel, Bozbey’e geçmişte “AK Parti’ye katıl ya da hapse gir” şeklinde baskı yapıldığını iddia ederek, “Bugün Mustafa Bozbey gözaltındaysa bunun sebebi bu tehditlere boyun eğmemesidir” dedi. Bozbey’in siyasi baskıya direnmesi nedeniyle hedef alındığını öne sürdü.

“20 saatlik sorgu, teslim alma çabası”

Gözaltı sürecine ilişkin de konuşan Özel, Bozbey’in uzun süreli ve ağır şartlarda sorgulandığını ifade ederek, “20 saat süren, işkenceye varan bir sorguyla onu yormaya ve çelişki üretmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sandıkta alınamayan belediye, yargıyla alınmak isteniyor”

Özel, 31 Mart seçimlerinde yüksek oy oranıyla seçilen Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasının halk iradesine müdahale olduğunu savundu. “Sandıkta alamadıkları belediyeyi savcı ve hakim eliyle almaya çalışıyorlar” dedi.

“Bu millet iradesine sahip çıkar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Özel, yargı süreçlerinin siyasi etkiden arındırılması çağrısında bulundu. “Bu millet sandığına el uzattırmaz” diyerek, halkın iradesinin üstünlüğüne vurgu yaptı.

“400 milyon dolar borç devralındı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönemden 400 milyon dolar borçla devralındığını belirten Özel, iki yılda bu borcun yarısının ödendiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Belediyenin mali performansını savunan Özel, yolsuzluk iddialarını reddetti.

“Tutuksuz yargılama çağrısı”

Özel, Bozbey hakkında yürütülen soruşturmanın şeffaf şekilde ilerlemesi gerektiğini belirterek, tutuksuz yargılama yapılması çağrısında bulundu. “Mahkeme süreci açık olsun, kararı millet versin” dedi.

29 projenin açılışı yapıldı

Miting kapsamında, aralarında Çınarcık Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin de bulunduğu toplam 29 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi. Özel, bu açılışın “siyaset tarihinde ilk kez belediye başkanı gözaltındayken yapılan toplu açılış” olduğunu söyledi.