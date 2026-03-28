Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yarın (29 Mart 2026 Pazar) Kuzeybatı kesimlerde beklenen sağanak yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batı ilçelerinde ve Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde (Beypazarı, Nallıhan) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Zamanla soğumaya bağlı olarak 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması öngörülen kuvvetli yağışlar nedeniyle;

Sel

Su baskını

Ulaşımda aksamalar

gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Başlama Zamanı: 29.03.2026 Pazar 11:00 Bitiş Zamanı: 29.03.2026 Pazar 12:00

Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu batısı ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin anlık gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.