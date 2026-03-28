İzmir’in Urla ilçesinde çevre ve doğa hassasiyetiyle bir araya gelen yurttaşlar, bölgeyi etkileyecek projelere karşı ses yükseltmeye hazırlanıyor. “Urla Sahipsiz Değildir” çağrısıyla yapılacak etkinliklerde, üç farklı noktada buluşmalar düzenlenecek.

İlk buluşma, 29 Mart Pazar günü saat 11.30’da İzmir–Çeşme Otoyolu’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, otoyolun özelleştirilmesine karşı ortak tepki gösterecek.

Saat 13.00’te ise Demircili (Ada) Köyü’nde bir araya gelinecek. Bölgede bulunan “Gökbey” isimli hurda geminin çevreye zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılması talep edilecek. Yurttaşlar, koyun korunması gerektiğini vurguluyor.

Günün son etkinliği ise saat 14.30’da Çeşmealtı’nda yapılacak. Burada da planlanan yat limanı projesine karşı çıkılarak, bölgenin doğal yapısının korunması çağrısı yapılacak.

Organizasyonu duyuranlar, “Urla’nın doğasına zarar verecek hiçbir adımı kabul etmiyoruz” mesajını verirken, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Ayrıca Urla Belediyesi önünden saat 12.00’de araç kaldırılacağı bilgisi paylaşıldı.