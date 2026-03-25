Epilepsi ve inme teşhisiyle, İnegöl Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören Abdulaziz Çakmak'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine aile ile görüşülerek organ nakli hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlığında organ bağışçısı olan Çakmak'ın ailesinin de onayıyla, 2 böbreği, 1 karaciğeri ve korneası Bursa ve Ankara'da tedavi gören hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen uzman ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla alınan organlar ile kornea Bursa ve Ankara'daki hastalara nakledildi.

'ACI BİR KAYIP UMUT VERİCİ DAYANIŞMAYA DÖNÜŞTÜ'

İnegöl Devlet Hastanesi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada organ bağışının önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

'Organ nakli süreci yasal mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde hastanemiz organ nakli koordinasyon ekibi tarafından hızlı ve büyük bir titizlikle yürütülmüştür. Süreç sonucunda bağışlanan organlar Bursa ve Ankara illerinde dört ayrı hastaya umut olmuştur. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı; kurumumuz idaresine, organ ve doku nakil koordinatörlüğümüze, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, radyoloji, laboratuvar ekip arkadaşlarımıza, nakil için çıkarımı yapan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kıymetli hocalarımıza ve organ bağışını kabul eden yüce gönüllü ailemize teşekkür eder, birçok insana hayat olan merhuma Allah' tan rahmet dileriz. Organ bağışı sayesinde birçok hastaya sağlıklı yaşam şansı doğacak olması, acı bir kaybın toplum adına umut verici bir dayanışmaya dönüşmesine vesile olmuştur. Herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyor ve nakil bekleyen tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Organ bağışçısı olmak için hastanelerin organ ve doku nakil birimlerine başvurabilir veya E- Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirsiniz.' (DHA)