Gazetecilere yönelik son gözaltı ve tutuklama kararlarına karşı basın meslek örgütleri harekete geçiyor. Gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine tepki göstermek amacıyla çok sayıda basın kuruluşu, 26 Mart Perşembe günü Ankara’da BirGün Gazetesi'nde bir araya gelecek.

Eylem, saat 11.30’da BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde gerçekleştirilecek. Çankaya ilçesi Kocatepe semtinde bulunan temsilcilik önünde yapılacak buluşmada, gazeteciler hem meslektaşlarına yönelik baskılara dikkat çekecek hem de dayanışma mesajı verecek.

Son dönemde gazetecilere yönelik artan gözaltı ve tutuklama kararları, basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşırken; meslek örgütleri bu uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Yapılacak açıklamada “Gazetecilik suç değildir” mesajının öne çıkması bekleniyor.

Basın örgütleri, tüm gazetecileri ve basın özgürlüğünü savunan yurttaşları da buluşmaya katılmaya çağırdı.