Davutoğlu, TBMM’deki Yeni Yol Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası arenada gösterdiği çabaları değerlendirdi:

Ülkemizin savaşın dışında tutulma çabaları

Ara buluculuk girişimleri

Ancak Davutoğlu, bir ülkenin ara buluculukta başarılı olabilmesi için saldıran ile saldırılanı ve uluslararası hukuka dikkat eden ile etmeyeni net bir şekilde ayırt etmesi gerektiğini vurguladı.

“Bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in referansı, uluslararası hukuk ve değerler ise, savaşın kenarında olan ülkemiz de aynı prensiplere sahip olmalıdır. Trump’ın ne diyeceği değil, uluslararası hukukun ve insanlık değerlerinin ne diyeceği önemli,” dedi.

ABD ve İran ile Yüzleşmeden Çözüm Olmaz

Davutoğlu, Türkiye’nin rolüne dair şunları söyledi:

Türkiye, İran ile Körfez ülkeleri arasında ara bulucu olmalı, taraf olmamalıdır.

ABD-İsrail kaynaklı saldırılarda, okların İran’a çevrilmesini doğru bulmadı.

Mezhep farklılıklarının politika belirlemede etkili olmaması gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu ayrıca, ABD ile doğrudan yüzleşilmeden savaşla ilgili mesafe alınamayacağını belirterek, şunları ekledi:

“ABD Başkanı ile oturup ne istediklerini öğrenmeliyiz. Bu savaşı nerede bitireceksiniz, savaşı siz başlattınız bedelini biz ödüyoruz demeliyiz. ABD ile bu yüzleşme yapılmadan mesafe alınamaz.”

Davutoğlu’nun Mesajı: Uluslararası Hukuk Öncelikli

Gelecek Partisi lideri, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve insanlık değerlerinden sapmadan, cesur bir dış politika izleyerek bölgesel krizlerde doğru adımlar atması gerektiğini vurguladı.