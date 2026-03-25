Tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın gözaltına alındı.

Gazeteci Seyhan Avşar’ın aktardığı bilgilere göre, gözaltı işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan iki ismin işlemlerinin ardından İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtilirken, konuyla ilgili resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.