Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Muhittin Böcek, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Etkin pişmanlık başvurusunda bulunan Böcek, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildi. Savcılık tarafından yürütülen süreç kapsamında Böcek’in ifade alma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturmada Gökhan Böcek Detayı

Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in de daha önce etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Gökhan Böcek’in, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Soruşturması Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken, savcılığın dosya kapsamındaki inceleme ve ifade işlemlerini sürdürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ya da tutuklama kararlarının olup olmayacağı merak konusu oldu.