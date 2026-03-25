Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2025-23 Mart 2026 döneminde ülke genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 21,9, geçen yıla kıyasla ise yüzde 82,3 arttı. Yağışlardaki bu yükseliş, baraj doluluk oranlarına da yansıdı.

Barajlarda doluluk oranları yükseldi

Türkiye genelinde depolama tesislerinde, 23 Mart 2026 itibarıyla depolama miktarı 50 milyar metreküp, doluluk oranı ise yüzde 52,7 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu oranlar sırasıyla 40,8 milyar metreküp ve yüzde 43’tü.

İçme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 49,7’den yüzde 56’ya yükselirken, sulama amaçlı barajlarda aktif doluluk yüzde 42,3’ten yüzde 54’e çıktı. Enerji amaçlı barajlarda ise doluluk oranı yüzde 45,1’den yüzde 54,4’e ulaştı.

Büyükşehirlerde su durumu

İstanbul: İçme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 80,5’ten yüzde 50,5’e geriledi; kent yaklaşık 156 günlük içme suyuna sahip.

Ankara: Baraj doluluk oranı yüzde 20,1'den yüzde 22,4'e yükseldi; kentte 253 günlük içme suyu bulunuyor.

İzmir: Barajların doluluk oranı yüzde 10,3'ten yüzde 33,9'a çıktı; kent 494 günlük içme suyu kapasitesine sahip.

Bursa: Doluluk oranı yüzde 45,7'den yüzde 66,9'a yükseldi; kentte 378 günlük içme suyu bulundu.

DSİ verileri, artan yağışların Türkiye genelinde su kaynaklarını olumlu etkilediğini ve barajların rezerv kapasitesinde ciddi artış sağladığını gösteriyor.