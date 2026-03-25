Ankara’da görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Gökhan Uzuner, 24 Mart günü geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, mesai arkadaşlarını ve emniyet teşkilatını yasa boğdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Uzuner’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaşıldı. Açıklamada, merhum bekçinin 25 Mart tarihinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildiği bildirildi.

Uzuner’in ani vefatı, görev yaptığı birimde ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden olurken, emniyet camiası meslektaşını son yolculuğuna uğurladı.