Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 8,3’e gerileyerek 2005’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

İşsizlik 2 milyon 966 bin kişiye düştü

Verilere göre işsiz sayısı, 2024 yılına kıyasla 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti. Böylece son 21 yılın en düşük işsizlik oranı görüldü.

İstihdamda sınırlı düşüş

2025’te istihdam edilenlerin sayısı 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bine gerilerken, istihdam oranı da 0,5 puanlık düşüşle yüzde 49 oldu. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak hesaplandı.

Kadın işsizliği erkeklerin üzerinde

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 1 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak belirlendi.

Hizmet sektörü öne çıktı

Sektörel dağılıma bakıldığında, 4 milyon 560 bin kişi tarımda, 6 milyon 578 bin kişi sanayide, 2 milyon 224 bin kişi inşaatta ve 19 milyon 204 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi.

Bir önceki yıla göre tarımda 267 bin, sanayide 168 bin kişi azalırken; inşaatta 62 bin, hizmet sektöründe ise 318 bin kişilik artış yaşandı. İstihdamın yüzde 59’u hizmet sektöründe gerçekleşti.

İş gücüne katılım azaldı

İş gücü, 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bine gerilerken, iş gücüne katılım oranı 0,7 puan düşüşle yüzde 53,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 olarak kaydedildi.

Atıl iş gücü oranı yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizleri kapsayan atıl iş gücü oranı 3 puan artarak yüzde 29,7’ye yükseldi. Bu durum, iş gücü piyasasındaki kırılganlığın sürdüğüne işaret etti.

İllere göre işsizlik dağılımı

İşsizlik oranının en düşük olduğu il yüzde 4 ile Ardahan olurken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 13,8 ile Hakkari’de görüldü.

En yüksek istihdam oranı yüzde 58,1 ile Artvin’de gerçekleşirken, en düşük istihdam oranı yüzde 32,9 ile Hakkari’de kaydedildi.

Ayrıca iş gücüne katılım oranı en yüksek il yüzde 61,3 ile Artvin olurken, en düşük oran yüzde 38,1 ile Hakkari’de hesaplandı.