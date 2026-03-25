Duruşmaya futbolcu Metehan Baltacı ve avukatı katılırken, Galatasaray yöneticileri Metin Öztürk, Abdullah Kavukcu, Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Baltacı’ya destek için duruşmada hazır bulundu.

Baltacı’nın Savunması

Baltacı, savunmasında şunları söyledi:

İddianamede bahsi geçen tarihlerde U19 takımında yer aldığını, A takımında olmadığını belirtti.

19 Mart 2021 ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde yasal bahis sitelerinde gol bahsi oynadığını, ancak A takımı oyuncularıyla herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.

2023-2024 sezonunda Galatasaray A takımı kadrosunda yer aldığını, ancak yasa dışı bahis sitelerine üye olmadığını ve kendi oynadığı maçlarda bahis yapmadığını açıkladı.

Arkadaş grubu mesajlarında şike anlaşması ya da bahis kuponu olmadığını ifade etti.

Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmediğini ve bahis oynamanın suç olduğunu bilmediğini belirtti.

Baltacı, "12 yaşımdan beri futbol ile ilgileniyorum. Bu duruma düşmekten çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

İddianame ve Tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Metehan Baltacı hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Şike ile teşvik primi' suçlarından 4 ila 13 yıl hapis cezası talep etmişti. Mahkeme heyeti, duruşma sonrası Baltacı’nın tahliyesine karar verdi.