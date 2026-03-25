Çankaya Belediyesi, Dünya Su Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, su tasarrufu ve doğal kaynakların korunmasının önemi vurgulandı.

Masal Kalesi Gündüz Bakımevi’nden çocukların da yer aldığı etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy da katıldı. Çocuklar, hazırladıkları dövizlerle suyun önemine dikkat çekti.

Çocuklardan anlamlı mesajlar

Etkinlikte minikler, taşıdıkları pankartlarla su kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

“Sürdürülebilir gelecek için su hayati”

Belediye yetkilileri, suyun bilinçli kullanımının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek, “Sürdürülebilir bir gelecek için her damla kıymetlidir” mesajını paylaştı.

Çankaya Belediyesi’nin çevre ve sürdürülebilirlik odaklı etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.