Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılmaz hale getirdi. Sabah saatlerinde çıkan yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başladığı değerlendiriliyor.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ev sahibi Murat Karakaş’ın, sabah saatlerinde sobayı yaktıktan sonra hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldığı öğrenildi. Bu sırada evde kimsenin bulunmaması, yangının kısa sürede büyümesine neden oldu.

Dumanları görenler ihbar etti

Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.