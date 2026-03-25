Ankara’da özel bir şirkette çalışan 38 yaşındaki E.A., iş yerinde mobbing, baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla işverene ihtarname göndermesinin ardından işten çıkarıldığını belirterek dava açtı. E.A., 1 milyon 250 bin TL tazminat talebiyle işe iade başvurusunda bulundu.

Mobbing iddiası sonrası işten çıkarıldı

Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, E.A. isimli çalışan, uzun süredir yaşadığını öne sürdüğü mobbing ve ayrımcılık nedeniyle işverene ihtarname gönderdi, ayrıca CİMER’e şikayette bulundu. Ancak bu süreçten sonra iş akdi, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki “işçinin işverene veya ailesine hakaret etmesi” maddesi gerekçe gösterilerek feshedildi.

“Usulsüz şekilde işten atıldım”

8 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını belirten E.A., son 2 yıldır yoğun baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Defalarca sözlü olarak iletmeme rağmen sonuç alamadım. Bu nedenle ihtar çektim. Ancak ardından tazminatsız ve işsizlik maaşı olmadan işten çıkarıldım. ‘43 kodu’ ile işten atıldım. Bu kod, aile bireylerine hakaret anlamına geliyor ama böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Elimde hiçbir kanıt olmadan bu gerekçeyle işten çıkarıldım.”

Avukat: “Fesih geçersiz, kod farklı gösterilmiş”

E.A.’nın avukatı Senem Yılmazel ise fesih işleminin hukuka aykırı olduğunu savundu. Yılmazel, iş sözleşmesinin aslında çalışanın yasal haklarını araması nedeniyle sona erdirildiğini belirterek şunları söyledi:

“İş Kanunu’na göre, çalışan yasal yollara başvurduğu için işten çıkarılamaz. Bu durumda fesih geçersiz sayılır. Ancak müvekkilimin sözleşmesi bu nedenle sona erdirilmesine rağmen, resmi kayıtlarda farklı bir gerekçe gösterilmiş. Bu nedenle işe iade davası açtık.”

Gözler mahkeme kararında

E.A.’nın açtığı işe iade ve tazminat davasında süreç devam ederken, kararın iş hukuku açısından emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.