İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, grup toplantısında ABD, İsrail ve İran savaşıyla ilgili partilerinin görüşlerini açıkladı. İYİ Parti olarak İran savaşı karşısındaki pozisyonlarının net olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, savaşın tehlikeleri karşısında iktidara uyarılarda bulunarak, “Türkiye, İran savaşına askeri açıdan müdahil olmamalıdır” dedi.

“İKTİDARI UYARIYORUM”

Dervişoğlu önerilerini şöyle sıraladı:

Türkiye, İran savaşına askeri açıdan müdahil olmamalıdır. Taraflarla ilişkisini yalnızca uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde yürütmelidir. Ne ideolojik heyecanla savrulmalıdır ne de dış baskılarla istikamet değiştirmelidir. İran'ın bir iç savaşa sürüklenmesi mutlaka engellenmelidir. Çünkü iç savaşın doğuracağı göç dalgası, terör tehdidi ve sınır aşan istikrarsızlık en fazla Türkiye'ye zarar verecektir. Bu gerçek bir an olsun akıldan çıkarılmamalıdır. Böyle bir iç savaş durumunda, ulus aşırı Kürt milliyetçiliğine karşı öncelikle içeride tedbir alınmalıdır. Öcalan ile sürdürülen bu ihanet sürecine derhal son verilmelidir. Ulus kimliğini aşındıracak her adım vakit kaybetmeden askıya alınmalıdır. Türkiye, kendi iç cephesini zayıflatarak dışarıdaki dalgalara direnemez. Toplumsal bütünlüğün tahkimi için yargı bağımsızlığı yönünde gerekli adımlar atılmalıdır. Parlamenter sistem konusunda ihtiyaç duyulan irade ortaya konulmalıdır. Türkiye, hukuk devleti kimliğine geri dönmelidir. Çünkü içeride adaleti zayıf bir ülkenin dışarıda güçlü bir duruş sergilemesi mümkün değildir. Ortaya çıkabilecek küresel ekonomik sorunlara karşı Türkiye, güvenli bir üretim ve turizm ülkesi olduğunu mümkün olan en güçlü şekilde vurgulamalıdır. Son yıllarda kaybedilen Avrupa pazarlarını yeniden kazanmak için gerekli yönelim ortaya konulmalıdır.

“Türkiye, savaşın coğrafi yakınlığından zarar gören değil, istikrar kapasitesiyle öne çıkan bir ülke olmak zorundadır.”

“ENDİŞEM YOK”

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sonsöz.com.tr’nin “Türkiye’nin savaşa katılma tehlikesi mi görüyorsunuz?” sorusuna, “Hayır, böyle bir tehlike görmüyorum. Toplantıda zaten bu konuda iktidara uyarılarda bulundum” diye yanıt verdi.