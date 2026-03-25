Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesine gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti. Açıklamada, 2025 yılı itibarıyla işsiz sayısının bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bine düştüğü ifade edildi.

Kadın ve Genç İstihdamında Dikkat Çeken Artış

Paylaşılan verilere göre kadınlarda işsizlik oranı da gerileme gösterdi. Kadın işsizlik oranının 0,5 puan azalarak yüzde 11,3’e düştüğü kaydedildi.

Genç nüfusta ise olumlu tablo daha da belirginleşti. Genç işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi ve bu oranın 2005 yılından bu yana en düşük seviyelerden biri olduğu vurgulandı.

İstihdam ve İşgücüne Katılım Artıyor

Bakan Işıkhan, istihdam edilen kişi sayısının 32 milyon 566 bine yükseldiğini açıkladı. İşgücüne katılım oranı yüzde 53,5, istihdam oranı ise yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Ekonomik Politikaların Etkisi

Işıkhan açıklamasında, uygulanan ekonomi politikalarının istihdam üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İşgücümüzü ve çalışma hayatımızı güçlendirdikçe Türkiye güçlenecek.”

Hükümetin yatırım, üretim ve ihracat odaklı politikalarla istihdamı artırmaya devam edeceği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni adımların atılacağı belirtildi.

Orta Vadeli Programımız (OVP), Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza attık.



— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2026