Ankara’da, halka arz ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, şüphelilerin kendilerini yatırım danışmanı gibi tanıtarak mağdurları ağına düşürdüğü tespit edildi.

Güven kazanıp büyük vurgun yaptılar

Şüphelilerin, ilk etapta küçük miktarlarda yatırım yaptırarak mağdurlara kazanç sağlanıyormuş izlenimi verdiği, bu sayede güven kazandıkları belirlendi. Daha sonra ise yüksek kazanç vaadiyle daha büyük meblağlar talep ederek dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Şirket hesapları kullanıldı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin topladıkları paraları farklı şirket hesapları üzerinden yönlendirdiği ve izlerini kaybettirmeye çalıştıkları saptandı.

Operasyon sürüyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonların devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.