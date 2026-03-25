Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre e-Avukat uygulaması, savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirildi. Uygulama, dijital dönüşüm sürecinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yüz Yüze Görüşmeye Alternatif: Online Avukat Görüşmesi

Yeni sistem sayesinde:

Hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek

Fiziksel görüşme zorunluluğu ortadan kalkacak

Haftada en fazla 2 kez, toplamda 30 dakika görüşme gerçekleştirilebilecek

Bu yenilik, özellikle cezaevlerinde zaman ve güvenlik açısından önemli kolaylıklar sunuyor.

Adalete Erişim Kolaylaşıyor

Bakanlık yetkilileri, e-Avukat uygulamasıyla birlikte:

Yargı hizmetlerinde erişilebilirliğin artacağını

Dijitalleşme ile süreçlerin hızlanacağını

Vatandaşların adalete ulaşımının daha kolay hale geleceğini

vurguluyor.

Dijital Dönüşüm Devam Ediyor

Akın Gürlek, yaptığı açıklamada adalet sisteminde teknolojinin daha etkin kullanılacağını belirterek, benzer dijital projelerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

➡️ Görüşmeler,… https://t.co/fjRUEx22m4 — Akın Gürlek (@abakingurlek) March 25, 2026