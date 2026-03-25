Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre e-Avukat uygulaması, savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirildi. Uygulama, dijital dönüşüm sürecinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.
Yüz Yüze Görüşmeye Alternatif: Online Avukat Görüşmesi
Yeni sistem sayesinde:
- Hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek
- Fiziksel görüşme zorunluluğu ortadan kalkacak
- Haftada en fazla 2 kez, toplamda 30 dakika görüşme gerçekleştirilebilecek
Bu yenilik, özellikle cezaevlerinde zaman ve güvenlik açısından önemli kolaylıklar sunuyor.
Adalete Erişim Kolaylaşıyor
Bakanlık yetkilileri, e-Avukat uygulamasıyla birlikte:
- Yargı hizmetlerinde erişilebilirliğin artacağını
- Dijitalleşme ile süreçlerin hızlanacağını
- Vatandaşların adalete ulaşımının daha kolay hale geleceğini
vurguluyor.
Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
Akın Gürlek, yaptığı açıklamada adalet sisteminde teknolojinin daha etkin kullanılacağını belirterek, benzer dijital projelerin devam edeceğinin sinyalini verdi.
Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) March 25, 2026
📌 Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkân sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek.
➡️ Görüşmeler,…