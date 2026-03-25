Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere yönelik projelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yavaş, Esat Hal ve Ulus 2 Genç Akademi’nin hizmete açılmasıyla birlikte Ankara’daki Genç Akademi sayısının 10’a ulaştığını duyurdu.

Başkentte gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezlerde toplam 60 bin üyenin bulunduğunu belirten Yavaş, her gün binlerce öğrencinin bu alanlarda ders çalıştığını, üretim yaptığını ve kendini geliştirdiğini ifade etti.

“İmkânları büyütüyoruz”

Gençlere seslenen Yavaş, belediye olarak fırsatları artırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Biz imkânları büyütüyoruz; siz yeter ki hayallerinizin peşinden gidin” mesajını paylaştı.

Gençlere destek sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Genç Akademiler, öğrencilere ücretsiz çalışma alanı, eğitim desteği ve sosyal gelişim imkânları sunarak gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.