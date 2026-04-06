Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nı ziyaret etti. DEM Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, gündemdeki kritik başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ara Seçim Zorunluluktur”

TBMM’de şu an 8 milletvekilliğinin boş olduğunu vurgulayan Özel, Anayasa ve ilgili mevzuata göre ara seçimin yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Özel, “Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve Meclis Başkanının üzerine düşen görevi yapması gerekir” dedi.

Kayyım Uygulamasına Tepki

Belediyelere yönelik kayyım atamalarını da eleştiren Özel, bu uygulamanın sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde Numan Kurtulmuş ile görüşme talep edeceğini belirten Özel, konunun siyasi partiler arasında ele alınması gerektiğini söyledi.

Siyasi Etik Yasası Vurgusu

Özel, siyasette şeffaflık ve hesap verebilirlik için “siyasi etik yasası”na ihtiyaç olduğunu belirterek, “Kim olursa olsun herkesin mal varlığı şeffaf olmalı ve denetlenebilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi Ortak Savunma Alanıdır”

Siyasi rekabetin ekonomi ve sosyal politikalar üzerinden yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, demokrasinin ise tüm partilerin ortak savunma alanı olduğunu söyledi. Adil ve serbest seçimlerin güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Ara Seçim Tartışması Sürüyor

Ara seçimle ilgili değerlendirmelerini sürdüren Özel, anayasal zorunluluğa dikkat çekerek seçim yapılmaması halinde sorumluluğun iktidarda olacağını ifade etti.

DEM Parti: “Erken Seçime Hazırız”

Özel’in ardından konuşan Tülay Hatimoğulları ise “Terörsüz Türkiye” sürecinin tüm kesimlerin katılımıyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, toplumda erken seçim beklentisi olduğunu belirterek, “DEM Parti olarak olası bir seçime hazırız” dedi.

Görüşmede iç ve dış politika, ekonomi, belediyelere yönelik operasyonlar ve demokratikleşme süreci gibi başlıkların ele alındığı öğrenildi.