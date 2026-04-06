Uzak Şehir dizisinin setinde tanışan Dilin Döğer ile Atakan Özkaya, set arkadaşlığını aşka dönüştüren ilişkileriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Daha önce el ele görüntülenen ve romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, bu kez birlikte verdikleri yeni pozla adlarından söz ettirdi.

Setten Aşka Uzanan Hikâye

Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüşürken, çift daha önce de birlikte görüntülenmişti. Hayranları tarafından yakından takip edilen ikili, ilişkilerini göz önünde yaşamayı sürdürüyor.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Ünlü çiftin birlikte paylaştığı son fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Paylaşımın altına yapılan “Çok yakışıyorsunuz” ve “Uyumları harika” yorumları dikkat çekti.

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’nın ilişkisi, magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.