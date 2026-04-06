Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay’ı (22) tabancayla öldüren tutuklu sanık Alican Kızılay’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın “eşini kasten öldürme” ve “kadına karşı kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 10 Nisan 2025 gecesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Alican Kızılay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kızılay, evdeki tabancayla 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay’ı başından vurdu. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık Üçüncü Kez Hakim Karşısında

Sanık Alican Kızılay, Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Malatya Barosu’ndan avukatlar da katıldı.

Telefon İncelemesi Duruşmaya Damga Vurdu

Duruşmada, sanığın telefonunun şifresinin çözülememesi üzerine bilirkişi eşliğinde yüz tanıma yöntemiyle cihaz açıldı. Telefonun 128 GB kapasiteye sahip olduğu ve büyük bölümünün dolu olduğu belirtilirken, dijital verilerin incelenmesinin yaklaşık 10 gün süreceği ifade edildi.

Tehdit ve Hakaret Mesajları Ortaya Kondu

Mağdur avukatları, sanığın olaydan yaklaşık 3 hafta önce eşine tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini mahkeme huzurunda dile getirdi. Mesajların okunması sırasında aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Sanık ise savunmasında eşini sevdiğini öne sürerek, “Otoriter yapım nedeniyle küfürlü ifadeler kullanmış olabilirim. Çocuk bekleyen bir baba olarak eşimi neden öldüreyim?” dedi.

Savcıdan Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Savcı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Ayrıca sanığın aile üyeleri hakkında da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan cezalandırma talep edildi.

Dava 29 Nisan’a Ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek süre talebini kabul ederken, olay yerinde keşif yapılması talebini reddetti. Bilirkişiden telefon incelemesine ilişkin ek rapor istenmesine karar verilerek duruşma 29 Nisan’a ertelendi.

Aileden Tepki: “Kızımı Sevmiyordu”

Duruşma sonrası konuşan Beste Kızılay’ın babası Ahmet Fuat Özhan, sanığın savunmasına tepki göstererek, “Sevdiğini söyleyen insan bunu yapmaz. 10 gün sonra çocuğu doğacak bir kadının yanında silah ne arar? ‘Bilerek vurmadım’ diyorlar. Benim kızım gidip mermiye kafasını mı attı?” ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatları ise bir sonraki duruşmada karar çıkmasını beklediklerini ve tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.