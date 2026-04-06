Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı’nın planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra birçok kritik harekât senaryosunun başarıyla icra edildiği belirtildi.

4 Nisan’da Yoğun Operasyon Senaryoları Uygulandı

Tatbikatın 4 Nisan programında; asimetrik tehdit altında liman çıkışı, Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası, çok sığ sularda mayın karşı tedbirleri harekâtı ve seri atımlı toplarla su üstü atışları gerçekleştirildi.

5 Nisan’da Deniz ve Kara Hedeflerine Atışlar Yapıldı

5 Nisan’da ise kara bombardımanı atışları, mayın karşı tedbirleri harekâtı, sürüklenen mayınların tespiti ve imhası, muharip olmayanların tahliyesi, su üstü atışları ve denizaltı savunma harbi eğitimleri icra edildi.

İHA’lar Tatbikatta Aktif Rol Alıyor

Tatbikatın 6 Nisan bölümünde kara bombardımanı atışlarının yanı sıra amfibi hücum harekâtı eğitimleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca ANKA İHA ve AKSUNGUR İHA platformlarının muhabere rolünde kullanımı ile hava savunma harbi eğitimleri de sürdürülüyor.

7 Nisan Programı Açıklandı

7 Nisan’da denizde akaryakıt ikmali, amfibi hücum harekâtı eğitimleri, denizaltı savunma harbi faaliyetleri, Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası ile hava temaslarının takibi ve hava savunma eğitimlerinin icra edilmesi planlanıyor.

Mavi Vatan 2026 Tatbikatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denizlerdeki caydırıcılığının artırılması ve harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.