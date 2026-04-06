Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadınların istihdama katılımını artırmak ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla BELMEK (Belediye Meslek Edinme Kursları) ağını genişletiyor. Bu kapsamda Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yapımı tamamlanan iki yeni merkez, kısa süre içinde hizmete açılacak.

Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi’nde hayata geçirilen çok amaçlı kurs merkezi ile Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde inşa edilen modern sosyal tesis, BELMEK çatısı altında vatandaşlara hizmet verecek.

Geniş Branş Yelpazesiyle Eğitim İmkânı

Ergazi Mahallesi’nde 2 bin 38 metrekarelik alana sahip olarak inşa edilen kurs merkezi, modern yapısıyla dikkat çekiyor. Merkezde; el nakışı, tel kırma, iğne oyası, tel sarma, sepet örücülüğü, resim, amigurumi, örgü, yemek, ahşap boyama, mefruşat, mozaik, çini ve seramik gibi birçok farklı branşta eğitim verilecek. Yeni merkezle birlikte yılda yaklaşık 2 bin kursiyere ulaşılması hedefleniyor.

Eryaman’a Modern ve Kapsamlı Sosyal Tesis

Eryaman Mahallesi’nde açılacak yaklaşık 6 bin 300 metrekarelik BELMEK tesisi ise geniş donanımıyla öne çıkıyor. Tesiste; 84 kişilik çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanları, derslikler, atölyeler ve 19 araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çini, resim, seramik, tezhip, ebru, iğne oyası, el nakışı, giyim, mefruşat ve yemek olmak üzere 10 farklı branşta eğitim verilecek. Eğitmenler, idari kadro ve destek personelinden oluşan ekip, kursiyerlere kapsamlı ve nitelikli bir eğitim ortamı sunacak.

Yeni BELMEK merkezleriyle birlikte Ankara’da kadınların hem meslek edinmesi hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor.