Deniz Yavuzyılmaz,1 Nisan 2026'da gerçekleştirilen Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, seçim sonucunun hatalı oy değerlendirmeleri nedeniyle değiştirildiğini öne sürerek, sürecin yeniden incelenmesinin talep etti.

CHP'li Vekil, yaptığı açıklamada seçimde bazı oy pusulalarının "harf hatası" gerekçesiyle geçersiz sayıldığını ancak benzer hataların iktidar partisi lehine olan pusulalarda görmezden gelindiğini savundu. Bu durumun seçim sonucunu doğrudan etkilediğini belirten Yavuzyılmaz, "En az üç oy pusulasında aynı gerekçeyle geçersiz sayılması gereken hatalar bulunmasına rağmen bu oylar geçerli kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Seçimde, AKP ve CHP'nin eşit sayıda üyeye sahip olduğu mecliste başkanlık yarışının 15'e karşı 14 oyla AKP'li aday Necdet Karaveli lehine son uçlandığı açıklanmıştı. CHP'nin adayı ise Hayrettin Kartal olmuştu.

Yavuzyılmaz ayrıca, seçim sürecinde divan başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda aday olan Necdet Karaveli'nin oy pusulalarının değerlendirilmesinde tek başına karar verdiğini iddia ederek bunun usule aykırı olduğunu savundu.

Valiliğe çağrıda bulunan yavuzyılmaz, seçim sonucunun yen iden değerlendirilmesini, oyların tekrar sayılmasını ya da seçimin yenilenmesini talep etti.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.