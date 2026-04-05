Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal destek alan vatandaşların toplu taşımaya ücretsiz erişimini sağlamak için hayata geçirdiği Sosyal Abonman uygulaması, EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve Başkentray hatlarında geçerli.

Uygulamanın başladığı 1 Şubat 2026’dan 27 Mart 2026’ya kadar aktif kullanıcı sayısı 73 bin 261’e ulaştı.

Biniş Sayısı Yüzde 68 Arttı

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, uygulamanın ilk haftasında toplu taşımada 176 bin 102 biniş gerçekleşirken, son haftalarda bu rakam 295 bin 817’ye yükseldi. Bu artış, aktif binişlerde yüzde 68’lik bir yükseliş anlamına geliyor.

Haftalara göre biniş sayıları ise şöyle kaydedildi:

244 bin 765

249 bin 402

234 bin 439

265 bin 476

200 bin 799

Toplam Biniş Sayısı 1,6 Milyonu Aştı

Sosyal Abonman uygulaması kapsamında tüm hatlarda gerçekleşen toplam biniş sayısı 1 milyon 666 bin 800 oldu. Hatlara göre dağılım ise şu şekilde:

EGO otobüsleri: 1 milyon 271 bin 316 biniş

Metro hatları: 258 bin 289 biniş

ANKARAY: 53 bin 741 biniş

Başkentray: 83 bin 454 biniş

Uygulama kapsamında sağlanan ücretsiz ulaşım hakkı, 30 gün boyunca tüm toplu taşıma hatlarında kullanılabiliyor.